Apple pronta ad abbandonare i chip Qualcomm già dal 2018?

A quanto pare, Apple sarebbe pronta ad abbandonare i chip Qualcomm dai dispositivi che lancerà sul mercato nel corso del 2018, a seguito dello scambio di battute tra le due compagnie.

Le motivazioni di tale scelta sono ormai note: Apple e Qualcomm sono infatti impegnati in una battaglia legale avente ad oggetto alcuni brevetti e diritti di licenza utilizzati negli iPhone ed iPad. L’indiscrezione riguardante questo presunto abbandono da parte della compagnia di Tim Cook è stata riportata nella giornata di ieri dal Wall Street Journal, secondo cui Apple starebbe già in contatto con Intel e MediaTek per i chip da utilizzare nei modem.

Le due compagnie si stanno sfidando a suon di denunce da gennaio, quando Apple ha presentato una denuncia contro Qualcomm chiedendo un risarcimento da 1 miliardo di Dollari , a cui ha risposto il produttore di chip chiedendo il ban delle vendite per iPhone.

Il gigante di Cupertino, come noto, progetta da se i processori per gli iPhone ed iPad, ma si basa sui chip di terze parti per la connettività di rete, e dal 2011 (con l’iPhone 4S) utilizza quelli di Qualcomm.