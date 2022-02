Apple pronta ad aggiornare AirTag: saranno ancora più sicure contro lo stalking

In una dichiarazione rilasciata nella serata di ieri, Apple ha annunciato l'arrivo di una nuova serie di funzionalità di sicurezza per le AirTag a seguito delle segnalazioni giunte da un certo numero di persone che hanno lamentato che i localizzatori Bluetooth erano stati utilizzati per stalkerarle.

In una dichiarazione rilasciata sul proprio sito web ufficiale, Apple osserva che "AirTag è stato progettato per aiutare le persone a localizzare i propri effetti personali, non per rintracciare le persone o le proprietà di un'altra persona, e condanniamo nei termini più rigorosi possibili tanti utilizzi".

Con un aggiornamento software che vedrà la luce prossimamente, Apple mostrerà agli utenti in possesso degli AirTag un avviso per avvisarli che questi "hanno lo scopo di tracciare gli effetti personali e che utilizzarli per tracciare le persone senza consenso è un crimine in molte nazioni del mondo. AirTag è progettato per essere rilevato dalle vittime e le forze dell'ordine possono richiedere informazioni identificative sul proprietario dell'AirTag".

Apple, inoltre, renderà ancora più preciso l'avviso "accessorio sconosciuto rilevato" che notifica agli utenti quando vengono rilevati AirTags o un accessorio della rete Dov'è nelle vicinanze. Con l'aggiornamento software in arrivo, Apple farà in modo che l'avviso mostri che "gli AirTags hanno viaggiato con loro al posto di identificarli come 'accessorio sconosciuto'".

Inoltre, entro la fine dell'anno Apple lancerà altri aggiornamenti software per aumentare la sicurezza di AirTag. Tra le novità previste ce n'è una che, tramite la Localizzazione di Precisione, aiuterà le persone vittima di stalking attraverso gli AirTag a individuarle in modo tale che possano disfarsene. Il suono degli AirTag (qui trovate la nostra recensione di AirTag) inoltre sarà più forte.

Le preoccupazioni sono emerse dopo che sul web erano spuntate sul web le così dette Silent AirTag, prive del sistema anti-stalking.