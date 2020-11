Apple pronta ad annunciare una sorpresa per Natale, le prime indiscrezioni

Siamo ormai entrati nella parte conclusiva dell'anno e, per quanto atipica la situazione là fuori, Natale 2020 si avvicina. A quanto pare, potrebbe pensarci Apple a "scaldare" un po' i cuori degli amanti del tech.

In particolare, stando anche a quanto riportato da MacRumors e come fatto trapelare dal noto leaker L0vetodream su Twitter, la società di Cupertino si starebbe adoperando per fare una "sorpresa" di Natale agli appassionati di tecnologia. La fonte afferma che il prodotto coinvolto ha a che fare con la stagione invernale. Difficile dire a cosa si riferisca il leaker, ma ovviamente l'hype degli utenti è già salito alle stelle.

Ricordiamo che negli ultimi mesi Apple ha tenuto diversi eventi. Il primo si è svolto il 15 settembre 2020, giornata in cui sono stati annunciati Apple Watch e iPad. La società di Cupertino ha poi attirato nuovamente le attenzioni su di sé il 13 ottobre 2020, svelando al mondo iPhone 12. Infine, l'azienda di Tim Cook ha "chiamato nuovamente a raccolta" gli appassionati di tecnologia il 10 novembre 2020, giornata in cui ha tolto i veli ai nuovi Mac con chip M1.

Apple terrà un altro evento anche a dicembre? Per il momento non si sa ancora nulla, ma a questo punto potrebbe essere il momento giusto per AirTags e/o AirPods Studio (anche senza keynote dedicato, ma staremo a vedere).