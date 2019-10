Apple pronta a cancellare la serie S: niente iPhone 11S nel 2020?

Secondo il popolare analista Ming-Chi Kuo, nel 2020 Apple non lancerà sul mercato l'iPhone 11S. Il colosso di Cupertino infatti avrebbe già scelto il nome da affibbiare al successore di iPhone 11. Contrariamente alla tabella di marcia classica, il prossimo Settembre Apple dovrebbe lanciare iPhone 12.

La notizia, se confermata, rappresenterebbe una mini-rivoluzione per la linea di smartphone. Sin dall'iPhone 3Gs del 2009, infatti, Apple ha quasi sempre seguito la stessa formula di denominazione per i dispositivi, con le novità più importanti introdotte ogni due anni ed i modelli incrementali della gamma "S" in mezzo.

Solo una volta c'è stata un'eccezione alla regola: iPhone 8 ed iPhone X hanno seguito iPhone 7, che non sono stati preceduti da alcun iPhone 7s. La scelta all'epoca fu dettata dalla rivoluzione al design introdotta dalla linea X, che segnò l'eliminazione del pulsante fisico ed il debutto del sistema di riconoscimento facciale Face ID che ancora oggi è presente su iPhone 11 ed 11 Pro.

Il passaggio ad iPhone 12 confermerebbe in parte le indiscrezioni trapelate negli scorsi giorni, secondo cui Apple nel 2020 potrebbe pensionare anche il notch a favore di uno smartphone tutto schermo, con scocca posteriore simile a quella di iPhone 4.

Alcuni rumor parlano anche del ritorno del Touch ID, che dovrebbe lavorare insieme ad una versione migliorata del Face ID. Scontata invece l'integrazione del modem 5G, dopo l'affare da 1 miliardo di Dollari con Intel.