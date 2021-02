Apple pronta ad espandere l'ecosistema MagSafe: arriva un battery pack per iPhone 12?

Un nuovo rapporto pubblicato da Mark Gurman di Bloomberg riferisce che Apple sarebbe pronta ad espandere l'ecosistema MagSafe per iPhone 12 con un nuovo accessorio: un battery pack da allineare al retro degli smartphone..

Apple infatti è solita lanciare sul mercato i battery case per i suoi dispositivi, e già da qualche anno l'accessorio è diventato estremamente popolare tra i fan, in quanto mixa il design tipico di Apple con l'utilità di un powerbank.

Il popolare leaker dell'agenzia di stampa riferisce che quest'anno, sfruttando il nuovo connettore MagSafe che ha fatto nascere un vero e proprio nuovo ecosistema, Apple potrebbe creare un battery pack che si aggancia direttamente al retro dell'iPhone 12. Bloomberg riferisce che l'accessorio sarà molto simile, a livello di design, ai portafoglio magnetici.

Durante lo sviluppo però Apple starebbe affrontando svariati problemi: inizialmente, infatti, il battery pack sarebbe andato in conflitto con iOS che segnava un eccessivo surriscaldamento. Non è da escludere che la Mela Morsicata decida di pensionare completamente il progetto, magari per farne tutt'uno con lo Smart Battery Case per iPhone 12 che, però, quest'anno, ancora non ha visto la luce.

E' innegabile però che lo standard MagSafe abbia dato nuova linfa all'ecosistema Apple, che potrebbe beneficiare di vita nuova. Le prime recensioni però non hanno accolto calorosamente il caricabatterie MagSafe, giudicato da molti troppo lento.