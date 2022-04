Apple pronta ad inondare il mercato di nuovi Mac: in test nove modelli con M2!

A quanto pare, Apple è pronta a lanciare sul mercato tantissimi nuovi modelli di Mac. A riferirlo è Bloomberg, in un nuovo rapporto in cui afferma che il colosso di Cupertino starebbe testando app di terze parti con almeno nuovi modelli di Mac basati sul nuovissimo chip M2 che potrebbe essere svelato a breve.

L’indiscrezione proviene da alcune fonti informate sulla questione, che hanno visto Mac inediti nei registri delle app, il che suggerisce che la compagnia americana è nelle fasi di test finali che precedono il lancio pubblico. Il comune denominatore dovrebbe essere rappresentato dal nuovo chip M2 che dovrebbe essere introdotto quest’anno, non sappiamo se già durante la WWDC del prossimo giugno o meno.

Secondo il rapporto, le macchine in test sono un MacBook Air, un MacBook Pro ed un Mac Mini con chip M2, a cui si aggiungono i MacBook Pro con M2 Pro ed M2 Pro Max ed un Mac Pro con il successore dell’M1 Ultra (su cui non abbiamo molte informazioni).

La sorpresa più importante è rappresentata senza dubbio dal Mac Mini con chip M1 Pro, che è utilizzato nell’attuale generazione del MacBook Pro. Secondo alcune indiscrezioni trapelate in passato, Apple aveva in programma di lanciare delle versioni di fascia alta dell’attuale Mac Mini con i chip M1 Pro ed M1 Max, ma i piani sarebbero stati messi da parte per far spazio al Mac Studio.