Apple pronta a interrompere le vendite di iMac Pro in Italia?

Sembra proprio che Apple sia pronta a mettere fine alle vendite di un suo prodotto ben conosciuto. Più precisamente, l'azienda di Tim Cook si starebbe adoperando per fare questo relativamente ad iMac Pro.

In particolare, stando anche a quanto riportato da MacRumors e Wccftech, nelle ultime ore stanno comparendo segnali in merito sui vari portali ufficiali di Apple. Infatti, la pagina dedicata all'iMac Pro, originariamente lanciato a dicembre 2017, presenta ora la dicitura "Fino a esaurimento scorte", che lascia intendere che presto il prodotto potrebbe non risultare più in vendita. Nel caso ve lo stiate chiedendo: sì, anche la versione nostrana del sito Web ufficiale presenta la succitata frase.

Non è inoltre più possibile configurare l'iMac Pro, dato che la pagina relativa all-in-one permette ora solamente di acquistare il "modello base" senza possibilità di personalizzarlo. Insomma, sembra proprio che l'era dell'iMac Pro stia per giungere al termine. Ricordiamo che, nonostante il prodotto abbia ormai diversi anni alle spalle, non è in realtà mai arrivato un sostanziale rinnovo in termini hardware.

Si vocifera di un rinnovato iMac Pro ormai da parecchio tempo, ma per il momento non c'è nulla di ufficiale da parte di Apple. In ogni caso, la situazione non è ancora del tutto chiara. Infatti, bisognerà comprendere se la società di Cupertino deciderà di "rilanciare" o meno il suo prodotto.