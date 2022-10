Apple pronta a lanciare iPad Pro M2 a breve? Spunta anche l'accessorio Smart Home Display

Mentre gli appassionati del mondo tech si chiedono se ci sarà effettivamente o meno un keynote Apple a ottobre 2022, iniziano ad arrivare indiscrezioni non di poco conto in tal senso. Infatti, la società di Cupertino si appresterebbe a svelare diversi dispositivi.

Più precisamente, secondo quanto riportato da 9to5Mac, Bloomberg e MacRumors, Tim Cook e soci avrebbero intenzione di presentare il nuovo iPad Pro con chip M2 nel corso dei giorni che seguono la pubblicazione di questa notizia. Ad accompagnare il prodotto potrebbe esserci anche un iPad "entry-level".

Risulta poi interessante notare che, sempre secondo le indiscrezioni, i nuovi Mac potrebbero arrivare più in là nel 2022. Difficile dunque sbilanciarsi in merito alla modalità di presentazione che potrebbe venire utilizzata da Apple, se si tratterà di un keynote o se avverrà tutto mediante comunicati stampa, ma staremo a vedere. D'altronde, non sembra mancare poi così tanto al reveal.

Attenzione infatti al possibile lancio di iPadOS 16.1 nell'ultima settimana di ottobre 2022, che potrebbe fornire un indizio in merito a quando avverranno gli annunci. Infine, si vocifera del fatto che Apple starebbe lavorando a un accessorio in grado di "trasformare" l'iPad in uno Smart Home Display, ma in quest'ultimo caso si fa riferimento al 2023 come possibile finestra di lancio.