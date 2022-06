Apple pronta a lanciare un nuovo super iPad Pro: schermo da 14,1 pollici e 16GB di RAM

A pochi giorni dalla presentazione ufficiale dei nuovi MacBook Air con chip M2, si parla già delle prossime mosse che ha in serbo il colosso di Cupertino per il 2022. Nella fattispecie, un nuovo rapporto riferisce che la società americana potrebbe lanciare un nuovo super iPad Pro già entro la fine dell’anno.

Qualora il rapporto dovesse rivelarsi veritiero, si tratterebbe del primo tablet da 14,1 pollici dell’azienda, nonchè quello con la diagonale più ampia. Attualmente, infatti, sul mercato sono disponibili iPad Pro in due dimensioni: 11 e 12,4 pollici.

Le specifiche tecniche dell’iPad trapelato però sono interessanti si parla di un modello base con 16GB di RAM e 512GB di memoria interna, che lo renderebbe il tablet più potente del mercato. Chiaramente, sotto la scocca dovrebbe trovare spazio il nuovo chip Apple Silicon M2 che è stato svelato proprio qualche giorno fa in occasione della WWDC.

Non sembrano previsti grossi cambiamenti, invece, per i modelli da 11 e 12,9 pollici, che rispetto ai predecessori dovrebbero mantenere gran parte delle schede tecniche. A livello estetico, invece, per l’iPad Pro 2022 da 12,9 pollici alcuni rumor riferiscono che potrebbe essere dotato di cornici più strette.

Come sempre, vi invitiamo a prendere con le pinze i rumor di questo tipo in quanto potrebbero anche non corrispondere alla realtà.