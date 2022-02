Macbook Pro da 13' con chip M2 in arrivo: possibile annuncio al keynote Apple di marzo

Di recente abbiamo scoperto che Apple presenterà tre nuovi Mac al suo keynote primaverile, fissato per l'8 marzo. Purtroppo, per ora non sappiamo quali device Cupertino intenda mostrare durante l'evento, ma delle speculazioni hanno parlato delle specifiche tecniche di Macbook Pro con chip M2, uno dei "papabili" per il keynote primaverile.

L'addensarsi dei rumor sui Macbook Pro 2022 lascia pensare che i device siano ormai pronti per la vendita, e che dunque verranno presentati a breve: in ogni caso, ormai sappiamo che i dispositivi saranno dei Macbook Pro "entry-level", cioè dotati di caratteristiche tecniche meno all'avanguardia dei fratelli maggiori, i Macbook Pro 2021, lanciati a novembre dello scorso anno. Tuttavia, i nuovi Macbook Pro dovrebbero anche avere prezzi più contenuti dei dispositivi presentati negli scorsi mesi.

Stando a quanto riporta oggi MacRumors, i nuovi Macbook Pro da 13" non cambieranno molto, specie in termini di design, rispetto ai Macbook Pro da 13" che li hanno preceduti, ovvero i Macbook Pro del 2020, dotati di chip M1 e di Touchbar, che sarà dunque mantenuta nella nuova iterazione dei dispositivi.

Sempre per rimanere in linea con il modello del 2020, inoltre, i Macbook Pro da 13" del 2022 non avranno il notch e non saranno dotati nemmeno di display ProMotion, che probabilmente verrà sacrificato per mantenere il prezzo dei device il più basso possibile.

Ovviamente, la caratteristica fondamentale dei nuovi Macbook Pro sarà il chip M2, che vanterà gli stessi CPU Core dell'M1, un massimo di 10 Core grafici e delle performance migliorate sotto ogni punto di vista, secondo quanto riporta MacRumors. Questa notizia è stata confermata anche dal portale taiwanese DigiTimes, che ha spiegato che il Macbook Pro da 13" sarà il primo device Apple con chip M2 e che verrà presentato al keynote primaverile dell'azienda.

Altri insider, come il noto giornalista di Bloomberg Mark Gurman, hanno spiegato che Macbook Pro 2022 avrà ancora chip M1, nelle varianti M1 Max o M1 Pro, ma questa indiscrezione sembra essere datata, mentre pare che Cupertino voglia integrare il suo chip più recente nei nuovi Macbook "entry level" da 13". Stranamente, però, Gurman ha anche detto che i Macbook Pro da 13" non avranno la Touchbar, in contrasto con il leaker riportato da MacRumors.

Sicuramente, comunque, ne sapremo di più all'evento Apple del prossimo 8 marzo, che la casa di Cupertino deve ancora confermare. Stando agli ultimi leak, nella stessa cornice dovrebbero essere presentati anche iPhone SE 3 5G, un nuovo iPad e, probabilmente, un Mac Mini con chip M1.