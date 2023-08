Apple pronta a fare il pieno di Mac M3: Macbook Air, Pro e iMac in arrivo nel 2023

Continuano le indiscrezioni sui nuovi Mac e Macbook M3 in arrivo nel corso del 2023. Mentre si fa sempre più probabile che tali device vengano effettivamente rilasciati durante l'autunno, un noto insider riporta che sono diversi i modelli di Mac e Macbook M3 in fase di testing presso il campus di Cupertino dell'azienda.

Scendendo più nel dettaglio, nell'ultimo numero della sua newsletter Power On, il giornalista di Bloomberg Mark Gurman ha spiegato che Apple starebbe testando almeno quattro Mac M3 in vista di una loro release tra fine 2023 e inizio 2024. Tra di essi ci sarebbero innanzitutto gli iMac con chip M3, che dovrebbero essere i primi device con il SoC di nuova generazione ad arrivare sul mercato, ma ora si sarebbero aggiunti anche diversi laptop alla "conta" dei prodotti in arrivo tra ottobre e novembre.

In particolare, Gurman spiega che Apple starebbe testando sia i Macbook Air che i Macbook Pro M3 in queste settimane. Per quanto riguarda il Macbook Air con chip M3, il giornalista conferma che il colosso di Cupertino sarebbe al lavoro sia su una versione con schermo da 13" che ad una con display da 15" del dispositivo, rispettivamente con codename Mac 15,1 (o J513/J613) e Mac 15,2 (o J515/J615).

Per quanto riguarda invece i Macbook Pro M3, sarebbero ben tre i modelli in fase di sviluppo in quel di Cupertino. Da una parte vi sarebbero i classici Macbook Pro M3 con chip M3 Max e M3 Pro e display da 14" e 16", il cui lancio però potrebbe essere previsto solo per l'inizio del 2024. Dall'altra, invece, nel 2023 sarebbe in arrivo il Macbook Pro da 13" con chip M3 base, il cui lancio potrebbe avvenire in parallelo a quello dei nuovi Macbook Air e iMac.

Per fugare ogni dubbio, il leaker ha anche svelato un elenco dei Mac M3 in arrivo nei prossimi mesi, che dovrebbe essere il seguente:

Macbook Air da 13" e da 15" con chip M3

Macbook Pro da 13" con chip M3

Macbook Pro da 14" e 16" con chip M3 Pro e M3 Max

iMac con chip M3 (dimensioni dello schermo ancora sconosciute)

(dimensioni dello schermo ancora sconosciute) Mac Mini con chip M3

In termini tecnici, Gurman ha aggiunto che il chip M3 base manterrà un'architettura Octa-Core per la CPU e a 10 Core per la GPU, mentre l'M3 Pro arriverà con 12 CPU Core e 18 GPU Core. Infine, il SoC M3 Max toccherà i 14 CPU Core e i 40 (o più) GPU Core. Molti di questi dispositivi dovrebbero essere lanciati nel corso del primo trimestre dell'anno fiscale 2024, che inizierà nel mese di ottobre 2023.