Apple pronta a un maxi-ordine di server per l'IA? Potrebbe spendere miliardi

Dopo aver sentito le dichiarazioni di Tim Cook sul futuro di Apple nel settore dell'Intelligenza Artificiale generativa, pare che anche le aziende leader del settore dei datacenter abbiano deciso di fare a gara per riservarsi una "fetta" dell'IA di Apple. Tantissimi produttori di server IA, infatti, starebbero cercando di strappare un contratto con Cupertino.

La notizia arriva da una press release di TrendForce, che spiega che numerosi produttori di server e datacenter per l'IA starebbero sperando di ottenere dei grandi ordini di hardware da Apple nelle prossime settimane, in vista dell'annuncio delle funzioni IA di iOS 18, che dovrebbe avvenire nel corso della WWDC 2024 di giugno e che dovrebbe imporre alla Mela Morsicata di costruirsi una struttura server del tutto simile a quella delle aziende rivali come Samsung, Google e Microsoft.

Ciò sembra dunque confermare che iOS 18 sarà un aggiornamento basato sull'IA: in particolare, quest'ultima dovrebbe essere utilizzata per una profonda revisione dell'assistente vocale Siri, che dal prossimo settembre dovrebbe ricevere un aggiornamento basato su un LLM proprietario, il quale la renderà un vero e proprio chatbot in linguaggio naturale. Inoltre, dovrebbero essere in arrivo anche delle funzioni di editing generativo delle immagini tramite IA e delle feature di completamento predittivo del testo su Note, Messaggi e sulle altre app di sistema degli iPhone.

In attesa che queste feature vengano svelate per il grande pubblico, alcuni produttori di server come Supermicro starebbero "espandendo aggressivamente" i propri sforzi nel comparto IA nella speranza di ottenere degli ordini di hardware da Apple. Supermicro, in particolare, avrebbe in programma di raddoppiare la propria capacità produttiva di server per l'IA nei prossimi dodici mesi, sull'onda di un potenziale accordo con Apple e delle partnership già esistenti con altri clienti, come Tesla.

Secondo l'analista Ming-Chi Kuo, comunque, gli investimenti di Apple aumenteranno a dismisura nel 2024: il colosso di Cupertino, in particolare, dovrebbe spendere circa 4,75 miliardi di Dollari nei server per le sue tecnologie IA nel corso di quest'anno, contro i "soli" 620 milioni di Dollari del 2023. Secondo le stime, l'azienda dovrebbe comprare la bellezza di 20.000 server solo nel corso del 2024.