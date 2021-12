Apple pronta a pensionare uno storico iPhone: si avvicina la fine del supporto

A quanto pare, entro il 31 Dicembre 2021 Apple annuncerà in via ufficiale la decisione di porre fine al supporto di uno storico modello di iPhone, che quindi non verrà più supportato in alcun modo. Il colosso di Cupertino è solito prendere decisioni di questo tipo a svariati anni dal lancio ufficiale.

iPhone 6 Plus, nello specifico, si sta avviando verso la pensione e prossimamente sarà etichettato come "vintage", dal momento che sono trascorsi più di cinque anni da quando Apple ha smesso di distribuire e vendere il dispositivo. In caso di problemi, quindi, gli utenti non potranno più affidarsi agli Apple Store o i servizi di assistenza ufficiali, ma di recente Apple ha lanciato il programma Self Service Repair che permette di riparare lo smartphone con le proprie forzi.

L'iPhone 6 Plus ha rappresentato uno spartiacque importante per Apple, e non è un caso che insieme ad iPhone 6 sia tra i modelli più popolari della storia della lineup, grazie ai pannelli più grandi. I dispositivi hanno anche segnato l'introduzione di un'altra serie di novità tra cui Apple Pay, il chip A8 e dei miglioramenti a livello di fotocamera di prim'ordine. Su queste pagine trovate ancora la nostra recensione di iPhone 6, ormai datata 23 Ottobre 2014.

La produzione del Plus è stata interrotta nel 2016, mentre iPhone 6 più piccolo è rimasto disponibile in alcuni mercato almeno fino al 2018.