Apple pronta a portare i display mini-LED anche sugli iPad Pro da 11 pollici

È passato qualche mese dalla presentazione del nuovo iPad Pro con display Mini-LED, ma sul web si parla già delle prossime mosse di Apple. A pubblicare un rapporto ci ha pensato il popolare analista Ming-Chi Kuo, che ha lanciato qualche indiscrezione sulle prossime mosse del colosso americano.

In una nota agli investitori ottenuta da MacRumors, Kuo afferma che al fianco dei nuovi MacBook Air dotati di display mini-LED in arrivo il prossimo anno, Apple avrebbe intenzione anche di portare gli stessi pannelli sia sull'iPad Pro da 11 pollici che su quelli da 12,9 pollici. In quest'ultimo modello il nuovo pannello è già disponibile, e la novità importante è rappresentata dall'espansione anche a quello più piccolo.

Bloomberg già in passato aveva parlato di alcuni aggiornamenti in arrivo per gli iPad Pro il prossimo anno: si parla di una scocca posteriore in vetro anzichè di alluminio per consentire la ricarica wireless. Il giornalista Mark Gurman, però, aveva anche riferito che Apple starebbe esplorando la possibilità di portare nei negozi iPad con schermi più grandi di 12,9 pollici, ma il lancio non dovrebbe avvenire a breve.

Della possibilità di vedere un iPad Pro con MagSafe e ricarica wireless inversa abbiamo discusso lo scorso mese su queste pagine, ed il lancio resta previsto nel 2022.