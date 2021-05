Apple pronta a resuscitare l'iPod Touch: una nuova versione in arrivo nel 2021?

Sono passati ormai diversi anni da quando Apple ha presentato l'ultimo modello di iPod Touch ma a quanto pare il colosso di Cupertino non avrebbe intenzione di pensionare definitivamente il lettore musicale. A suggerirlo è un nuovo rapporto pubblicato da MacRumors, secondo cui un nuovo modello potrebbe essere presentato a breve.

Il popolare leaker SteveMoser ha condiviso alcuni rendering, pubblicati da AppleLe257, i quali suggeriscono che la scocca potrebbe essere molto simile agli iPhone 12 con cui abbiamo avuto modo di familiarizzare negli ultimi tempi.

Come si può vedere nella galleria allegata al tweet, SteveMoser ipotizza un'ampia gamma di colorazioni per il lettore mp3, con una singola fotocamera posteriore e bordi piatti e netti, appunto come lo smartphone. Non è da escludere il FaceID per sbloccarlo, ma nonostante i rumor che si susseguono in rete abbiamo qualche dubbio a riguardo dal momento che farebbe aumentare in maniera importante il prezzo del lettore. Più probabile, piuttosto, il lettore TouchID nel tasto laterale.

A livello di dimensioni, invece potrebbe essere simile ad iPhone 12 Mini con diagonale da 4 a 5,4 pollici.

Apple potrebbe anche optare per l'introduzione di un ingresso da 3,5mm per le cuffie, anche per favorire l'ascolto del nuovo Apple Music lossless che dovrebbe debuttare il prossimo mese di giugno.