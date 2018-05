Apple pronta a rimuovere le app che inviano informazioni sulla localizzazione a terzi

Apple continua a lavorare sulla sicurezza del proprio sistema operativo e dei dati personali degli utenti. A tal proposito, secondo quanto riferito da 9to5mac, il gigante di Cupertino starebbe iniziando a rimuovere dall'App Store tutte quelle applicazioni che condividono i dati sulla posizione degli utenti con terze parti.

Le violazioni, riferisce lo stesso sito, sono da ricercare nelle sezioni 5.1.1 e 5.1.2 delle linee guida del negozio di applicazioni, secondo cui le app non devono trasmettere "dati sulla posizione dell'utente a terzi senza aver ricevuto il consenso esplicito o per scopi non approvati".

Gli sviluppatori hanno già ricevuto i primi avvertimenti da parte di Apple, che ha provveduto ad informarli sostenendo che le applicazioni sono in fase di valutazione in quanto potrebbero non rispettare le linee guida.

I creatori di app quindi saranno tenuti a fornire motivazioni valide al colosso di Cupertino o, in alternativa, rimuovere le funzionalità di geolocalizzazione ed invio dati a terze parti.

La decisione di intraprendere questa via è da imputare al nuovo regolamento generale sulla protezione dei dati dell'Unione Europea che entrerà in vigore il prossimo 25 Maggio e secondo cui le società del settore tecnologico devono ottenere il consenso esplicito ed informato in caso di raccolta dei dati personali.