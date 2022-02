Apple pronta a tagliare il prezzo di iPhone SE 2020: lo smartphone costerà davvero poco

Secondo gli ultimi rumor, Apple sarebbe ormai prossima a presentare l’iPhone SE 3, nel corso di un keynote di cui si parla da tempo e che potrebbe tenersi a marzo. Il prezzo economico di iPhone SE 3, di cui si discute da tempo, potrebbe avere un effetto anche su iPhone SE 2020, che potrebbe costare davvero poco.

Nel numero settimanale della newsletter Power On, il giornalista di Bloomberg Mark Gurman spiega che Apple dovrebbe portare il prezzo di iPhone SE 2020 dagli attuali 399 Dollari a 199 Dollari, che lo renderebbe l’iPhone più economico degli ultimi anni.

Nella newsletter, Gurman spiega anche le ragioni commerciali che si celerebbero dietro tale scelta: “i rivenditori di terze parti stanno già distribuendo l’attuale iPhone SE a meno di $ 200 e i modelli ricondizionati sono abbondanti. Se Apple offrisse il proprio dispositivo da $ 199, si ritaglierebbe anche un ruolo importante nei mercati emergenti, e metterebbe a disposizione degli acquirenti a cui non interessa il 5G ed iPhone 13 un’opzione low cost”. Inoltre, a lungo termine Apple potrebbe generare più entrate per i servizi ed aggiungere persone all’ecosistema: gli utenti potrebbero essere disposti a provare AirPods, Apple Watch ed in seguito gli iPhone di fascia alta.

Secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe già partita la produzione di massa di iPhone SE 3.