Apple, tutto pronto per l'inaugurazione dello Store di Via del Corso

Il nuovo incredibile Apple Store di Via del Corso, a Roma, continua a far parlare di sé. Un omaggio a Roma e all'architettura italiana, Apple ci ha finalmente permesso di dare un'occhiata all'interno di Palazzo Marignoli.

A pochi passi da Palazzo Montecitorio, l'Apple Store di prossima apertura sarà distribuito su due piani, connessi da una scalinata del 1888. Libero ingresso anche alla Corte interna, adornata da splendidi alberi di Canfora, residuo di quello che un tempo era lo storico monastero di Santa Maria Maddalena delle Convertite.

Piano terra che accoglierà i visitatori in un ampio shorwoom, mentre al primo piano verrà allestito un ampio spazio dedicato agli eventi Today at Apple, oltre a un angolo dedicato al supporto e alla tradizionale Genius Bar.

"Non vediamo l'ora di iniziare un nuovo capitolo a Roma con l'apertura di Apple Via del Corso", ha affermato Deirdre O'Brien, Senior Vice President Retail + People di Apple. "Il nuovo negozio rappresenta una celebrazione della storia e dell'arte uniche della cultura romana e speriamo di ispirare la creatività nella comunità locale con il nostro programma Made in Rome e le future sessioni Today at Apple".

Ricordiamo infine che l'evento inaugurale dell'Apple Store di Via del Corso si terrà il 27 maggio alle ore 10.