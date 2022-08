Apple, tutto pronto per iOS 16: sviluppo terminato, ecco quando uscirà

Mentre il launcher di iOS 16 va a ruba su Android con oltre 50 milioni di download, i lavori per il nuovo aggiornamento per il sistema operativo della mela procede a spron battuto.

Nell'ultimo aggiornamento della sua newsletter, Mark Gurman di Bloomberg ha spiegato, infatti, che Apple avrebbe completato lo sviluppo di iOS 16 già da una settimana rispetto al momento in cui scriviamo, con largo anticipo rispetto all'evento che dovrebbe avere luogo a settembre 2022.

Nel corso dell'evento, oltre all'ultima iterazione dell'OS per dispositivi mobili Apple, dovrebbero essere svelati anche gli smartphone della gamma iPhone 14 e gli Apple Watch Series 8, anche loro insieme al sistema operativo watchOS 9.

"L'aggiornamento a iOS 16", spiega Gurman, "su cui gli ingegneri Apple hanno finito di lavorare la scorsa settimana, dovrebbe essere lanciato a settembre insieme a watchOS 9. Tali aggiornamenti corrisponderanno al nuovo hardware. Gli aggiornamenti macOS Ventura e iPadOS, invece, sono previsti per ottobre (dopo i ritardi relativi al software Stage Manager per iPad) insieme alla nuova gamma hardware".

Tra le novità più attese insieme al nuovo major update, si parla di una vera e propria rivoluzione per lockscreen e messaggi su iOS 16: da una parte troveremo una schermata di blocco completamente personalizzabile e dall'altra un sistema di messaggistica rinnovato, con possibilità di annullare l'invio, modificare i messaggi e impostare come non lette intere conversazioni.