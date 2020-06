iPhone 12: i prossimi device sarebbero appena stati registrati da Apple

Secondo alcune informazioni rilasciate da MySmartPrice e MacRumors, Apple avrebbe registrato ben nove modelli di presunti iPhone 12, ancora non commercializzati, nel database della Eurasian Economic Commission (EEC) e sarebbero identificati con i seguenti modelli: A2176, A2172, A2341, A2342, A2399, A2403, A2407, A2408 e A2411.

Restando sempre in tema indiscrezioni, Apple annuncerà la gamma di iPhone 12 nel corso dell’anno e tutti i dispositivi presenteranno un pannello OLED. La line-up dovrebbe essere composta da un modello da 5,4 pollici, due da 6,1 pollici ed uno, la variante Max da 6,7 pollici. Se sui modelli da 6,1 e 6,7 pollici dovremmo assistere all'implementazione di una fotocamera con un triplo obiettivo, sulla versione da 5,4 e per l’altro device da 6,1 pollici, il probabile successore dell’iPhone 11 standard, dovremmo trovare un doppio sensore fotografico ed un prezzo decisamente più basso.

Stando ai nuovi numeri di modello, è possibile che l’A2176 e l’A2172 si riferiscano ai dispositivi più economici, mentre gli altri numeri dovrebbero celare le varie versioni dei device di fascia più alta. Tutti gli smartphone sono elencati per essere equipaggiati con iOS 13. Non è tutto, Apple infatti ha registrato anche un nuovo modello di Mac con codice A2330 e con a bordo macOS 10.15 Catalina.

Potrebbe trattarsi a tutti gli effetti del tanto atteso iMac di nuova generazione. Non sappiamo di preciso se possa trattarsi dell’upgrade del modello presente attualmente sul mercato o di una nuova variante economia da 23 pollici che potrebbe essere annunciata nella seconda metà del 2020. Molto probabilmente la prossima WWDC riuscirà a darci qualche informazione in più a riguardo, sempre che non possa diventare proprio l’occasione per il lancio del nuovo prodotto, seppur esclusivamente online.