Apple: i prossimi iPhone avranno il Touch ID sotto lo schermo? Un brevetto lo suggerisce

Apple deposita ogni giorno diversi brevetti per tecnologie di ogni genere, ma solo pochi poi vengono davvero perseguiti dall'azienda anche in fase sperimentale. Tra i brevetti più realistici, però, vi sono quello sullo schermo di un iPhone capace di adeguarsi ai problemi di vista dell'utente e quello per un innovativo lettore di impronte digitali.

Il brevetto depositato da Apple allo USPTO si riferisce genericamente a smartphone, tablet, laptop e dispositivi indossabili, ma sembra descrivere una tecnologia chiaramente destinata a un iPhone. La tecnologia brevettata si riferisce ai sensori under-display per il riconoscimento delle impronte digitali, che al momento vengono utilizzati in alcuni smartphone Android e che in futuro potrebbero essere implementati anche su iPhone.

La tecnologia di Cupertino sembra proprio ammiccare a quest'ultima possibilità, stabilendo però anche un funzionamento diverso per i sensori biometrici di Apple: in particolare, l'azienda vorrebbe utilizzare delle fibre ottiche al di sotto dello schermo per catturare i dati biometrici dell'utente molto più velocemente e accuratamente di quanto non facciano i telefoni che utilizzano tecnologie più tradizionali. Inoltre, secondo il brevetto, l'uso della fibra ottica dovrebbe permettere anche un più rapido trasferimento delle informazioni tra un device e l'altro, per esempio tra iPhone e Apple Watch.

Grazie ai sensori biometrici e di prossimità montati sotto lo schermo dei device, questi potrebbero monitorare la loro posizione reciproca e quella dell'utente, stabilendo se questi si trova vicino o lontano da uno o più dei propri dispositivi, oppure anche calcolare la direzione o la velocità di movimento del device.

Queste tecnologie dovrebbero poi permettere di realizzare immagini in 3D e in 2D di impronte digitali, volti e persino interi paesaggi o stanze. Gli usi di questi sensori potrebbero essere molteplici, ma con ogni probabilità essi verranno semplicemente utilizzati per scansioni in alta risoluzione delle impronti digitali e di alcuni valori biometrici dell'utente, che saranno poi trasferiti da un device all'altro tramite app come Salute.

Non è chiaro se o quando la tecnologia verrà implementata negli iPhone, ma quasi sicuramente per vederla in azione dovremo aspettare almeno fino ad iPhone 15, perché finora nessun rumor su iPhone 14 ha mai parlato di un sensore under-display per le impronte digitali. Intanto, un'indiscrezione sembra stabilire che iPhone 15 Pro non avrà lo slot per la SIM.