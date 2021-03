Apple, i prossimi MacBook Pro potrebbero avere dei piedini 'a scomparsa'

Dopo aver dato un'occhiata agli ultimi benchmark del chip Apple M1 torniamo ancora una volta nel mondo dei MacBook, ma la notizia del giorno riguarda una nuova tecnologia attualmente in fase di sviluppo che potrebbe migliorarne drasticamente le capacità di dissipazione.

Benché il processore delle meraviglie Apple Silicon allo stato attuale non abbia praticamente mai concesso il fianco a problematiche di surriscaldamento o peggio, di throttling, l'azienda sarebbe al lavoro su un nuovo sistema di piedini a scomparsa, pensati per migliorare la circolazione dell'aria al di sotto della scocca.

Ciò di cui parliamo è parte di un recente brevetto compilato da Apple, che ne dettaglia anche i principi di funzionamento. Si tratta, per l'esattezza, di "Piedini dispiegabili per l'articolazione del display e le prestazioni termiche", che permetterebbero al corpo del MacBook un sollevamento di 3.8 mm dalla superficie per incrementare l'airflow.

Le cerniere soggetto del brevetto in realtà potrebbero essere sviluppate in diverse modalità, da quella puramente manuale e meccanica, passando per una modalità di tipo pneumatico sino alla versione che utilizza degli switch elettro-meccanici.

Nella documentazione viene inoltre spiegato che, qualunque sia lo scenario di utilizzo, questa nuova tecnologia verrà implementata anche a livello software all'interno del sistema operativo, probabilmente per permettere al computer di riconoscere lo stato della dissipazione e di regolare di conseguenza le performance del processore.

Ricordiamo infine che recentemente sono emersi numerosi dettagli sui prossimi dispositivi Apple, grazie al codice estrapolato dalle ultime beta di iOS, tvOS e macOS.