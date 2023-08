Apple, il prossimo iPad Pro sarà una rivoluzione: avrà chip M3 e schermo OLED

Forse ci siamo: Apple sta preparando gli iPad Pro OLED ormai da anni, e il 2024 potrebbe essere l'anno giusto per il loro lancio sul mercato. Secondo un noto leaker, infatti, Apple sarebbe pronta ad un refresh dell'iPad Pro in arrivo proprio nella prima metà del prossimo anno.

La notizia arriva da Mark Gurman, uno degli insider più affidabili del mondo Apple. Nell'ultimo numero della sua newsletter "Power On", Gurman ha spiegato che il settore degli iPad sta arrancando, esattamente come quello dei tablet più in generale. In particolare, gli iPad sono i prodotti che generano i ricavi minori per Apple, mentre le loro vendite sono crollate del 17% solo nel secondo trimestre del 2023.

Tuttavia, il lancio dell'iPad Air M1 è stato un successo per il colosso di Cupertino, lo scorso anno. Per questo, Apple vorrebbe lanciare un nuovo iPad Pro nei prossimi mesi, con la speranza che quest'ultimo rinvigorisca le vendite dell'intera lineup. Secondo Gurman, questo ambizioso piano avrebbe imposto al colosso di Cupertino di rendere il suo prossimo tablet il più grande refresh nella storia della linea iPad Pro.

In particolare, i nuovi iPad Pro avranno il chip M3 e uno schermo OLED, che finalmente migrerà anche su tablet di Cupertino, dopo essere già stato utilizzato per anni su iPhone. Nel 2024, Apple lancerà ben quattro iPad Pro, rispettivamente con codename J717, J718, J720 e J721. Tutti e quattro avranno il chip M3, mentre due avranno uno schermo da 11" e altri due vanteranno un display da 13", appena più grande di quello da 12,9" dei modelli di attuale generazione.

In parallelo, Apple lancerà una nuova Magic Keyboard, pensata appositamente per essere venduta insieme ai nuovi iPad Pro e che farà sembrare questi ultimi un'alternativa fatta e finita ai Macbook. Tra le novità principali dell'accessorio, in particolare, avremo un trackpad più grande, richiesto a gran voce dagli utenti ormai da qualche anno.