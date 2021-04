Apple ha provato a far girare Adobe Flash su iOS, con risultati 'imbarazzanti'

Coloro che seguono il mondo tech da più anni ricorderanno sicuramente la crociata portata avanti da Steve Jobs contro Adobe Flash. All'epoca dei primi iPhone, infatti, iOS non supportava la piattaforma di Adobe, e grazie alla battaglia legale tra Epic ed Apple siamo venuti a conoscenza di nuovi dettagli e retroscena sulla questione.

Scott Forstall, infatti, ha confidato che Apple ad un certo punto aveva preso in considerazione l'idea di portare Flash su iOS, ed avrebbe aiutato anche Adobe, ma i risultati sono stati definiti "imbarazzanti".

"Non abbiamo integrato Flash in iOS, ma abbiamo provato a farlo girare. Abbiamo aiutato Adobe e sicuramente eravamo interessati ed io ho sempre pensato che se ci fossimo riusciti, sarebbe stato fantastico. Flash è stato un tale problema perchè il modo in cui si aggancia ai sistemi è stato un incubo per i virus su Windows e Mac. E quando l'abbiamo provato a far girare su iOS, le prestazioni erano semplicemente abissali ed imbarazzanti e non avrebbe rappresentato un vantaggio per il consumatore" ha affermato l'ex dirigente.

Dichiarazioni che vanno controcorrente rispetto a quanto sempre affermato da Steve Jobs, il quale pubblicamente aveva a più volte smentito tale ipotesi in quanto convinto che il futuro fosse rappresentato dall'HTML per prestazioni, sicurezza ed efficienza.

Il supporto ad Adobe Flash si è concluso il 1 Gennaio 2021, a conclusione di una lunga road map in cui gli sviluppatori hanno anche invitato gli utenti a disinstallare l'app.