Apple pubblica le etichette privacy per le sue app in una singola pagina

Apple si sta mobilitando per rendere più semplice per gli utenti accedere alle informazioni relative alla privacy. Infatti, nelle ultime ore il colosso del mondo tech ha lanciato una novità importante in tal senso.

In particolare, stando anche a quanto riportato da MacRumors, l'azienda di Tim Cook ha deciso di pubblicare una pagina sul suo sito Web ufficiale, che a quanto pare verrà utilizzata per mostrare in unico "luogo virtuale" tutte le etichette relative alla privacy legate alle sue applicazioni (iOS, iPadOS, macOS, watchOS e tvOS). Queste ultime saranno suddivise in ordine alfabetico. Ricordiamo che finora gli utenti dovevano recarsi nelle pagine di supporto dei singoli software per trovare queste informazioni, mentre adesso la società di Tim Cook sta cercando di rendere più semplice e rapido reperire tutti i dettagli del caso.

Apple fa riferimento al fatto che gli utenti non troveranno nulla nella sezione dedicata ai dati utilizzati per il tracciamento, in quanto la società di Cupertino afferma di non tracciare gli utenti mediante le sue applicazioni. In ogni caso, la scelta dell'azienda di Tim Cook di rendere maggiormente accessibili le informazioni legate alla privacy arriva in un periodo di "dibattito" proprio su questo tema.

Infatti, recentemente abbiamo assistito, ad esempio, a vari botta e risposta con Facebook e WhatsApp, in cui si faceva riferimento proprio alle etichette relative alla privacy legate alle applicazioni di Apple.