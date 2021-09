Apple pubblica una serie TV gratuita su YouTube: ecco di cosa si tratta

In seguito alla presentazione da parte di Apple dei nuovi iPhone 13, torniamo a trattare le novità della società di Cupertino. Infatti, quest'ultima ha deciso di pubblicare su YouTube dei contenuti originali gratuiti.

In particolare, stando anche a quanto riportato da MacRumors e iDownloadBlog, sul canale YouTube ufficiale di Apple è comparso il primo episodio della "serie TV" The Spark. Quest'ultima è composta da brevi documentari che raccontano la storia della creazione di alcune canzoni popolari. L'azienda di Tim Cook è partita dal cantautore americano Cuco e dalla sua "Under The Sun". Per intenderci, il canale YouTube di Cuco ha 1,26 milioni di iscritti, quindi si tratta di un'artista affermato, anche se da noi il nome potrebbe non dire molto.

In ogni caso, la prima puntata dura appena 7 minuti e si focalizza sul processo di scrittura del succitato brano, che è stato pubblicato da poco. Insomma, Apple sta sperimentando anche su YouTube, rilasciando contenuti originali gratuiti legati al mondo della creatività. In ogni caso, risulta sempre interessante notare che la società di Tim Cook abbia deciso di affidarsi alla piattaforma di proprietà di Google per pubblicare questo tipo di contenuti.

Per il resto, se siete interessati ad approfondire il processo creativo dietro a una canzone, potrebbe interessarvi dare un'occhiata a The Spark.