Apple pubblica un video per introdurre gli utenti al nuovo iPhone X

L’è approdato in italia questa mattina, gli Store Apple hanno aperto, solo per oggi, alledi mattina per iniziare subito a distribuire i telefoni ai clienti. Apple intanto sul suo canale YouTube ha già caricato un nuovo video per aiutare gli utenti a prendere confidenza con il nuovo telefono.

Il video dura poco più di 4 minuti e tratta molti argomenti, tra cui il Face ID, le Animoji, Apple Pay e l'elenco delle nuove gesture per muoversi correttamente attraverso l'interfaccia di iOS 11 sul nuovo dispositivo. Il video è disponibile solo in Inglese ma risulta comunque molto comprensibile grazie alle immagini che mostrano passo per passo gli argomenti trattati.

Queste particolari guide per l'iPhone non venivano create da parecchi anni; l'iPhone X è però completamente diverso rispetto ai precedenti modelli, è necessario del tempo per abituarcisi.