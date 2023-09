Apple pubblica su YouTube il player del keynote di iPhone 15

Ora che le porte dell'edizione 2023 dell'IFA di Berlino si sono ufficialmente chiuse, lo sguardo degli appassionati del mondo Tech non può che essere rivolto verso Cupertino. Infatti, Apple si appresta a lanciare la gamma iPhone 15 in un imminente keynote e adesso è tutto pronto anche su YouTube.

Come fatto notare da portali come 9to5Mac e MacRumors, nella serata italiana del 5 settembre 2023 è comparso sul canale YouTube ufficiale di Apple il player da cui sarà possibile vedere la conferenza del 12 settembre 2023, a partire dalle ore 19:00. Insomma, è già tutto pronto per quel che riguarda la diretta streaming del keynote.

D'altronde, al momento in cui scriviamo manca una settimana al keynote, quindi non sorprende che in quel di Cupertino si stiano preparando per il grande lancio. L'annuncio dell'evento di presentazione di iPhone 15 era già arrivato a fine agosto 2023, ma i giorni passano e ora tutto si sta facendo ancora più concreto.

Per quel che riguarda i possibili annunci, potrebbe magari interessarvi dare un'occhiata al nostro approfondimento sui rumor relativi alla gamma iPhone 15, ma si vocifera anche della possibile presenza di Apple Watch Series 9, AirPods Pro con USB-C e Apple Watch Ultra 2. Staremo a vedere: l'evento verrà trasmesso in ogni caso anche tramite il portale ufficiale di Apple.