Apple: pubblicate le beta 4 per sviluppatori di iOS 15.2, iPadOS 15.2 e WatchOS 8.3

Apple ha rilasciato iOS 15.1.1 pochi giorni fa solo per iPhone 12 e iPhone 13, ma sembra comunque essere intensamente al lavoro su iOS 15.2 e sulle sue controparti per iPad, Apple Watch e Apple TV. In particolare, oggni l'azienda ha rilasciato la quarta beta per sviluppatori di iOS 15.2, iPadOS 15.2, WatchOS 8.3 e tvOS 15.2.

iOS 15.2 e iPadOS 15.2 in Beta 4 possono essere installati dagli sviluppatori a partire dall'Apple Developer Center. L'aggiornamento contiene l'app Privacy Report, una delle più interessanti tra quelle annunciate da Apple alla WWDC 2021, che permette di verificare quante volte le app che utilizziamo accedano alle nostre informazioni sensibili e di garantire o limitare i permessi di accesso a tali dati.

Dalla scorsa beta di iOS 15.2 e iPadOS 15.2 vengono invece riprese le feature Legacy Contacts e Messages Communication Safety, la prima pensata per accedere al telefono di una persona venuta a mancare o con gravi problemi di salute e la seconda ideata per permettere ai bambini di inviare e ricevere messaggi in tutta sicurezza. Infine, è stata aggiornata anche la funzione "Items that can track me" di Trova il mio device.

Relativamente a WatchOS 8.3, invece, non segnaliamo novità rispetto alle scorse beta e alla versioni attualmente utilizzata di WatchOS su Apple Watch: non è dunque chiaro se l'aggiornamento includerà nuove feature, che potrebbero essere rilasciate con le versioni beta successive, o se si limiterà ad introdurre bugfix e miglioramenti di stabilità del sistema.

Infine, l'aggiornamento a tvOS 15.2 per gli sviluppatori può essere scaricato come profilo per il device utilizzando Xcode. Anche in questo caso l'aggiornamento non fornisce nuove feature, e si focalizza su miglioramenti alla stabilità del dispositivo e sulla risoluzione dei bug più comuni.