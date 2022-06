Anche Apple punta sul calcio in streaming: accordo con la MLS, futuro in Europa?

Anche Apple si aggiunge alla lunga lista di player che stanno puntando sul calcio in streaming. Come riportato dai colleghi di Calcio e Finanza, infatti, il colosso di Cupertino ha siglato un accordo con la MLS americana per la trasmissione per 10 anni del massimo campionato calcistico degli USA.

Si tratta di una prima assoluta perla lega americana, ed Apple sarà la detentrice esclusiva dei diritti televisivi fino al 2033. Agli utenti sarà data la possibilità di guardare tutte le partite di MLS e della League Cup in streaming, senza interruzioni o la necessità di abbonarsi ad un pacchetto televisivo tradizionale.

Alcune partite del campionato e della coppa di lega approderanno anche a costo zero su Apple TV+, per gli abbonati, mentre alcune saranno disponibili gratuitamente.

La stampa americana riferisce che Apple non dovrebbe pagare una tariffa diretta per i diritti, ma verserà nelle casse della Lega una garanzia minima da 250 milioni di Dollari all’anno dal 2023. La monetizzazione da parte della compagnia di Cupertino avverrà attraverso la vendita di un abbonamento per cui però ancora non è stato stabilito un prezzo.

“Per la prima volta nella storia dello sport, i fan potranno accedere ad un importante campionato sportivo professionistico in un unico posto. È un sogno che diventa realtà per i fan della MLS, per gli appassionati di calcio e per chiunque ami lo sport. Nessuna frammentazione, nessuna frustrazione: solo la flessibilità di iscriversi a un servizio conveniente che ti offre tutta la MLS, ovunque e in qualsiasi momento desideri guardare. Non vediamo l’ora di rendere facile per ancora più persone innamorarsi della MLS e fare il tifo per il loro club preferito“ ha affermato Eddy Cue.

Questo accordo potrebbe essere visto da molti come una sorta di laboratorio in vista di ciò che potrebbe avvenire in Europa. In Italia negli ultimi giorni si è a lungo parlato del nuovo listino prezzi di DAZN.