Apple punta su iPhone 14: diversi smartphone andranno presto fuori produzione, ecco quali

Dopo aver scoperto buona parte della scheda tecnica di iPhone 14, nelle ultime ore è emerso un nuovo leak relativo al nuovo smartphone di Cupertino, che però stavolta non riguarda né l'hardware del dispositivo né il suo design, mettendo per un attimo da parte la polemica sul punch-hole di iPhone 14 Pro.

Uno scoop di iDropNews, infatti, spiega oggi quali iPhone usciranno di produzione a settembre, in parallelo all'introduzione di iPhone 14. All'uscita di ogni nuovo smartphone Apple, infatti, l'azienda blocca la produzione di altri device degli anni precedenti in modo da evitare concorrenza tra un telefono e l'altro, nonché per focalizzare i propri sforzi produttivi su una sola lineup di device.

Per esempio, quando Apple ha lanciato iPhone 13 sono state fermate le produzioni di iPhone 12 Pro e di iPhone XR, mentre nel 2020, con l'uscita di iPhone 12, la casa di Cupertino ha bloccato l'output di nuovi iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 8 e iPhone 8 Plus.

Quest'anno, Apple dovrebbe terminare la produzione di iPhone 11 in via definitiva in tutti i modelli dello smartphone: ciò non dipenderebbe tanto dalla concorrenza di quest'ultimo con iPhone 14, ma da quella che esso starebbe già facendo rispetto ad iPhone SE 3. Le vendite di iPhone SE 3, infatti, sono al momento al di sotto delle aspettative di Apple, e ciò dipenderebbe anche dalla compresenza sul mercato di smartphone dotati di caratteristiche tecniche simili e di un design più moderno, esattamente come iPhone 11.

Sempre per questo motivo, Apple potrebbe bloccare anche iPhone 12 Mini, mentre pare che la versione "standard" di iPhone 12 continuerà ad essere prodotta e venduta presso ogni Apple Store. Inoltre, quest'anno continueranno anche le vendite di tutti gli iPhone 13, che dovrebbero così configurarsi come un'alternativa a prezzo relativamente più contenuto rispetto al nuovo top di gamma di Cupertino.