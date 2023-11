Apple punta sulla privacy: i nuovi iPhone e Mac avranno schermi oscurati

Uno dei motivi dietro all'opposizione di Apple al sideloading delle app su iOS 17 è la sicurezza del suo sistema operativo per iPhone. Per incrementare ulteriormente la sicurezza dei suoi smartphone e per tutelare la privacy degli utenti, in effetti, pare che Apple stia sperimentando con gli schermi dei suoi device.

Le sperimentazioni, riporta Macrumors, sarebbero nate in seguito ad un report del Wall Street Journal: quest'ultimo, pubblicato nel mese di febbraio, spiegava che un malintenzionato che riesce a spiare il Passcode di un iPhone - magari mentre questo viene inserito dall'utente nella schermata di blocco del device - avrebbe teoricamente un accesso pressoché completo al device e all'Apple ID a cui il dispositivo è connesso.

Utilizzando il solo Passcode (che in molti casi è considerato una valida alternativa al Face ID o al Touch ID dagli applicativi Apple), un utente può infatti modificare la password del proprio ID Apple, effettuare pagamenti con Apple Pay, accedere alla maggior parte delle app di home banking e persino leggere tutte le password salvate su iCloud.

Ora, Apple ha risposto al report del WSJ, spiegando che "proviamo dispiacere per gli utenti che hanno vissuto esperienze negative a causa dei Passcode e prendiamo sul serio qualsiasi attacco contro la sicurezza e la privacy dei nostri utenti, a prescindere da quanto possa essere raro. Continueremo a implementare delle protezioni avanzate per aiutare i fan a mantenere i propri account al sicuro".

Secondo le fonti di Macrumors, Apple starebbe pensando a delle soluzioni hardware per risolvere il problema dei malintenzionati che "spiano" i Passcode altrui per poi sottrarre gli iPhone delle proprie vittime e utilizzarli per pagamenti o furti di dati. In particolare, il colosso di Cupertino vorrebbe implementare dei film protettivi da applicare al di sopra del display dei prossimi iPhone per oscurarli a chi non li guarda frontalmente.

Al momento, infatti, il field-of-view dello schermo degli iPhone è a 170°: una soluzione certamente comoda, ma che rende il display visibile praticamente a chiunque si trovi alle spalle dell'utente, a prescindere dalla sua ubicazione. Il film protettivo, invece, risolverebbe il problema. Parimenti, per gli schermi piatti come quelli dei Mac il colosso di Cupertino vorrebbe introdurre un display con degli angoli di visione aggiustabili manualmente, in modo da garantire una privacy massima anche su laptop.