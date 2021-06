Apple punta a ridurre i prezzi degli iPhone: dal 2022 meno di 900 Dollari per il Max?

Secondo quanto riportato dal noto analista Ming-Chi Kuo, dal 2022 Apple avrebbe intenzione di ridurre il prezzo dell'iPhone da 6,7 pollici a meno di 900 Dollari. Nella nota agli investitori, Kuo osserva che il modello grande potrebbe sfoggiare "il prezzo più basso di sempre per un iPhone di grandi dimensioni".

Le linea iPhone 14 secondo l'analista dovrebbe essere composta da quattro modelli: tutti con pannelli da 6,1 e 6,7 pollici. Sembra essere praticamente certo il pensionamento della variante Mini, probabilmente dopo lo scarso riscontro ottenuto da iPhone 12 Mini.

L'aspetto più interessante però è senza dubbio quello rappresentato dal prezzo dell'iPhone 14 Max da 6,7", per cui Apple punterebbe alla fascia di prezzo inferiore ai 900 Dollari. Per fare un confronto, l'iPhone 12 Pro Max da 6,7 pollici costa 1099 Dollari.

Resta da capire come saranno convertiti questi prezzi a livello globale: come sempre infatti i costi degli iPhone variano da mercato a mercato a causa delle diverse tassazioni e regimi fiscali.

Kuo osserva che tra le altre novità della gamma iPhone 14 dovrebbe esserci un sensore per le impronte digitali integrato direttamente nel display, ed una fotocamera da 48 megapixel per i modelli di fascia alta. Come sempre, vi invitiamo a prendere con le pinze tali notizie in quanto si tratta di semplici rrumor.