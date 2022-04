Apple punta su sostenibilità: nel 2021 dispositivi prodotti al 20% da materiali riciclati

In occasione dell’imminente Giornata internazionale della Terra, che ricordiamo tenersi il 22 aprile 2022, Apple ha voluto condividere con il pubblico tutte le ultime, ottime notizie sul fronte sostenibilità dell’azienda e dei suoi prodotti: il futuro, anche per la Mela, è sempre più “green”.

Il cosiddetto Environmental Progress Report del 2022, pubblicato da Apple online e disponibile sul sito ufficiale sotto forma di PDF, comprende un totale di 128 pagine completamente dedicate al tema ambientale e alla strategia di Cupertino per ridurre il suo impatto. Una delle soluzioni più recenti ha visto la produzione di iPhone SE 3 con alluminio “carbon-free” ma, come ben sappiamo, da diversi anni la società ha un obiettivo ben chiaro: la carbon neutrality entro il 2030.

Per raggiungere tale promessa, uno dei passi chiave nei mesi e anni passati è stato l’utilizzo sempre più elevato di materiali riciclati. Ebbene, secondo gli ultimi dati fornitici Apple nel 2021 avrebbe realizzato i suoi dispositivi con il 20% di materiali riciclati. In altri termini, quasi un quinto di tutti i materiali utilizzati per la produzione dei prodotti Apple è stato riciclato, ed è il tasso più alto raggiunto fino ad oggi.

Scendendo nel dettaglio, notiamo come il 2021 sia stato il primo anno in cui Apple sia riuscita a utilizzare oro riciclato certificato e a raddoppiare l'uso di cobalto e tungsteno riciclati. A consentire il raggiungimento di questi obiettivi è stato Taz, macchinario che permette all’azienda di raggiungere una maggiore velocità di recupero del materiale durante il riciclaggio di componenti elettronici. Per la società, tutto ciò sarà essenziale al fine di ridurre l'attività mineraria.

Apple ha annunciato che in questi giorni lancerà una campagna coordinata sulle sue piattaforme per aumentare la consapevolezza ambientale: si parla di Apple Fitness+, Apple News, Apple Books, Apple Podcasts, Apple Pay e l'App Store. Infine, il 22 aprile 2022 terrà un evento sulle innovazioni ambientali alla base dell'iPhone 13.

Ma anche altre aziende stanno puntando a un futuro più “green”: è il caso di Amazon che, lo scorso marzo, ha lanciato il programma AWS Sustainable Cities Accelerator.