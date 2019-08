Apple punta sui video ASMR ufficiali: tutto sulla bizzarra iniziativa

Gli appassionati di smartphone conosceranno sicuramente "Shot on iPhone", la serie di video che prova a convincere l'utenza della bontà dei dispositivi Apple. Ebbene, questa volta la società di Cupertino ha voluto focalizzarsi sulla qualità della fotocamera e del microfono degli iPhone. Tuttavia, lo ha fatto pubblicando dei video ASMR ufficiali.

All'inizio di ogni contenuto multimediale, Apple fa sapere che "Questo video può essere apprezzato al meglio con le cuffie", ovviamente specialmente se l'utente utilizza le Airpods. Tutti i video sono stati girati con iPhone XS e iPhone XS Max, ma la società di Cupertino fa anche sapere, nella descrizione dei vari contenuti multimediali, che "sono stati utilizzati dei software aggiuntivi e dell'hardware professionale". Non è quindi chiaro fino a dove si spinge la qualità di registrazione di iPhone e dove invece c'è la mano degli esperti di Apple.

Le descrizioni dei video, in puro stile Apple, hanno già scatenato l'ironia del Web. Riportiamo di seguito le principali: "ASMR, girato e registrato su iPhone, per rilassarti ovunque tu sia. Immergiti nel tocco delicato della pioggia, senza bagnarti", "Segui il soddisfacente scricchiolio sotto i piedi, ovunque ti porti il sentiero", "Assapora i suoni ritmici del legno che viene raschiato e levigato in un'opera d'arte".