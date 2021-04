Apple quanto punterà sulla realtà aumentata nei prossimi anni? Ce lo rivela Tim Cook

Tim Cook oggi ha parlato molto di Apple, Elon Musk e altri temi interessanti nel corso di un’intervista al New York Times, ma una certa attenzione è stata posta anche sul mondo della realtà aumentata e della realtà virtuale, spiegando la loro importanza agli occhi dello stesso colosso di Cupertino per il futuro del mercato tech.

L’intera intervista può essere trovata nel link in calce all’articolo, sul sito del New York Times. Qualche frammento importante riguardo la realtà aumentata va però ripreso per evidenziare il pensiero dell’attuale CEO di Apple in materia: "In termini di AR, la promessa di AR è che tu ed io stiamo avendo un'ottima conversazione in questo momento. Probabilmente, potrebbe anche essere migliore se fossimo in grado di aumentare la nostra discussione con grafici o altre cose da visualizzare. Anche il tuo pubblico ne trarrebbe vantaggio, credo. E quindi quando ci penso in diversi campi, che si tratti di salute, istruzione, giochi, vendita al dettaglio, vedo già il decollo dell'AR in alcune di queste aree”.

Cook, dunque, al momento non ha accennato alcuna novità riguardo i prodotti futuri, ha semplicemente menzionato il mondo della realtà aumentata come futuro del mercato, come una “promessa” che può veramente cambiare le carte in tavola: “Penso che la promessa [AR] sia ancora più grande in futuro. Quindi è una parte di fondamentale importanza per il futuro di Apple ".

In effetti, come abbiamo già accennato in un articolo dedicato, nella strategia della Mela la realtà aumentata e la realtà virtuale sono ritenuti già fondamentali: si parla, per esempio, dell’headset per realtà mista di Apple che potrebbe contenere 15 moduli di fotocamera e sensori innovativi per la biometria, o anche visori per la realtà virtuale con design a casco e display micro-OLED. Inoltre, Tim Cook ha affermato che "Apple sta ancora lavorando su nuovi occhiali AR, ma è improbabile che questi vengano introdotti prima del 2025".

Restando nel mondo Apple, la società ha deciso di utilizzare 85 Megapack 60MV di Tesla per muoversi verso il “carbon neutral” nell’Apple Park.