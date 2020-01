Apple, nel Q4 2019 venduti quasi 71 milioni di iPhone. Superata Samsung

Apple avrebbe superato Samsung diventando il primo produttore di smartphone al mondo nel quarto trimestre del 2019. E' quanto emerge dai nuovi dati pubblicati da Strategy Analytics, secondo cui le spedizioni di iPhone nel Q4 hanno raggiunto quota 70,7 milioni di unità, rispetto ai 68,8 milioni del produttore coreano.

Tali dati proiettano Apple al primo posto nella classifica generale del trimestre con una quota complessiva del 18,9%, di poco superiore a Samsung (seconda al 18,4%) e Huawei, terza al 15%. Complessivamente, nell'anno sono stati venduti in totale 1,4 miliardi di smartphone.

Nel rapporto si legge che "le spedizioni di iPhone sono aumentate del 7% su base annua rispetto ai 65,9 milioni di unità del quarto trimestre del 2018". I ricercatori hanno anche osservato che per Apple si è trattata della migliore performance dal 2015, grazie ai "prezzi più convenienti di iPhone 11 ed alla domanda più elevata in Asia e Nord America".

Ovviamente per Apple si tratta di semplici stime, in quanto dallo scorso anno il colosso di Cupertino non annuncia più i dati di vendita ma solo quelli finanziari.

Nella trimestrale annunciata qualche giorno fa, la Mela ha svelato che l'iPhone 11 è stato lo smartphone più venduto durante il trimestre, per un totale di 22,2 miliardi di Dollari di profitti.