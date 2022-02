Apple, qual è stato il primo tablet dell'azienda? No, non è l'iPad di Steve Jobs

Se ci seguite da tempo su queste pagine, sicuramente saprete che ogni tanto ci piace effettuare degli excursus storici relativi al mondo della tecnologia (come quello relativo all'esistenza di un altro iPhone prima di quello Apple). Ebbene, questa è un'altra di quelle occasioni: ecco la storia del primo tablet di Apple.

No, nel titolo non ci siamo sbagliati: l'iPad presentato da Steve Jobs nel 2010 non è stato il primo dispositivo di questo tipo della società di Cupertino. Certo, quel prodotto ha rivoluzionato il modo di intendere i tablet, ma prima c'erano stati diversi tentativi da parte dell'azienda, non altrettanto di successo ma comunque intriganti da approfondire per gli appassionati del mondo tech.

In particolare, stando anche a quanto riportato da PhoneArena, quello che può per certi versi essere definito il primo tablet dell'azienda si chiama Newton MessagePad ed è uscito nel lontano 1993 (dunque ben prima dell'iconico annuncio del 2010 relativo al primo iPad). Quest'ultimo, tra l'altro, ha avuto svariati "successori" nel corso degli anni, da Newton MessagePad 100 (1994) a Newton MessagePad 130 (1997).

Il sistema operativo era Newton OS ed era possibile interfacciarsi con Classic Mac OS. Pensate che non mancavano un sistema di riconoscimento della scrittura e persino di riconoscimento vocale, nonostante si facesse espressamente riferimento all'inglese e ad alcuni modelli specifici. Per il resto, le funzionalità erano chiaramente limitate rispetto a quelle che conosciamo oggi.

In ogni caso, come i più informati tra di voi ben sapranno, si fa riferimento più che altro a un computer palmare. All'epoca infatti nessuno utilizzava la parola "tablet", ma la presenza del pennino e delle funzionalità citate al giorno d'oggi contestualizzerebbe probabilmente il prodotto in questo campo. Insomma, si può per certi versi dire, come affermato dalla fonte, che il primo tablet di Apple non è stato l'iPad del 2010, presentato in pompa magna da Steve Jobs.

Probabilmente gli utenti con più anni alle spalle conoscevano già la storia, ma era giusto approfondirla per tutti. Inoltre, potreste voler prendere visione del video pubblicato su YouTube da The Centre for Computing History, così da comprendere meglio cosa si poteva fare con Apple Newton MessagePad.