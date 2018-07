Apple - Qualcomm, ufficializzata la rottura: solo modem Intel per gli iPhone 2018

La partnership stretta tra Apple e Qualcomm, che permetteva a Cupertino di utilizzare i modem dell'azienda statunitense negli iPhone, può ormai considerarsi conclusa. L'annuncio ufficiale della rottura tra i due colossi è arrivato direttamente dal Chief Financial Officer di Qualcomm, George Davis, durante un meeting con gli azionisti."

"Apple ha intenzione di usare unicamente i modem prodotti dai nostri competitor nei prossimi iPhone, e non più quelli di Qualcomm" spiega Davis. Il CFO non fa mai il nome di Intel, ma parla solo di "competitor", un termine molto generico che in questo caso non può che riferirsi al colosso americano dell'hardware, dato che è l'unica azienda a fornire i componenti necessari ad Apple per assemblare i propri iPhone.

Una notizia che sembra essere perfettamente in linea con quanto fatto trapelare in rete dal leaker Ming-Chi Kuo, secondo il quale Apple avrebbe presto cessato ogni collaborazione con Qualcomm a causa delle dispute legali sorte tra le due compagnie. Apple infatti ha fatto causa a Qualcomm nel 2017, accusandola di aver applicato dei prezzi troppo alti per i suoi modem LTE; la risposta di Qualcomm non si è fatta attendere, dato che la società ha portato in tribunale Apple a causa del mancato versamento di alcune royalty, oltre che per la violazione di alcuni brevetti proprietari e per aver condiviso informazioni sensibili con Intel.

Il rapporto commerciale esistente tra i due colossi ha continuato a deteriorasi con il passare degli anni e delle cause legali, fino ad arrivare al tragico epilogo che vi raccontiamo oggi.