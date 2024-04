Apple, quando arrivano i nuovi iPad? Ora abbiamo una finestra di lancio

Tra i prodotti Apple che presto riceveranno un refresh, tutti gli insider sono concordi nel citare gli iPad Air e gli iPad Pro. Ma quando arriverà la nuova generazione dei tablet di Cupertino? Ora - grazie ad un noto insider della Mela Morsicata - abbiamo una finestra di lancio ben precisa!

Stando a quanto riportato dal giornalista di Bloomberg Mark Gurman, i prossimi iPad arriveranno a maggio: nell'ultimo numero della sua newsletter Power On, infatti, l'esperto del mondo Apple ha spiegato che "per chi fosse interessato ad avere una finestra di lancio più definita, mi è stato detto che il lancio avverrà molto probabilmente nella settimana del 6 maggio". Calendario alla mano, dunque, le possibilità si riducono alle date comprese tra il 6 maggio e il 10 maggio di quest'anno.

Con ogni probabilità, quello di inizio maggio sarà l'ennesimo lancio tramite comunicato stampa di un prodotto Apple, esattamente come avvenuto in occasione della presentazione dei Macbook Air M3 da 13" e da 15". È infatti assai improbabile che il colosso di Cupertino terrà un keynote dedicato solamente ai suoi nuovi iPad, considerando anche la vicinanza della WWDC, che si terrà in presenza, ospiterà un keynote ed è già prevista per il 10-14 giugno.

Ma quali iPad verranno lanciati da Apple a inizio maggio? Secondo i rumor raccolti dal portale Macrumors, le possibilità sono numerose. La novità più importante dovrebbero essere i nuovi iPad Pro con chip M3, in arrivo nei tagli da 11" e 13": si tratterà dei primi iPad Pro OLED di Apple, che accanto al nuovo SoC e al nuovo display avranno anche dei bordi ridotti, una selfie-camera sul lato lungo e, forse, la ricarica wireless con tecnologia MagSafe.

In parallelo, Apple lancerà i nuovi iPad Air, questa volta con chip M2 e una selfie-camera riposizionata sul lato lungo. Per quanto riguarda la lineup Air, la grande novità dovrebbe essere il primo iPad Air da 12,9" di diagonale, con delle dimensioni simili a quelle del modello più grande di iPad Pro in commercio. Infine, lato accessori, possiamo aspettarci una nuova Magic Keyboard in alluminio e una nuova Apple Pencil.

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda gen è uno dei più venduti oggi su