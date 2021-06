Apple, ecco quando uscirà l'iPhone 13: nuovi indizi sulla produzione di massa

Dopo aver appreso che il nuovo iPhone 13 dovrebbe arrivare a settembre, torniamo a parlare della sua produzione, che sembrerebbe procedere spedita e decisamente meno travagliata rispetto a quanto accaduto con la scorsa generazione.

Le ultime previsioni hanno dato quasi per certo il lancio della nuova famiglia iPhone 13 alla fine di settembre, tornando dunque alle tradizionali date di presentazione del celebre smartphone di Cupertino, dopo il posticipo dello scorso anno, dovuto a cause di forza maggiore.

Stando a quanto pubblicato da ITHome e riportato dai colleghi di WCCFTech, il prossimo iPhone finirà la fase di produzione di massa entro la fine di agosto e, a quanto pare, Foxconn sta offrendo ai suoi dipendenti dei cospicui bonus per riuscire a completare i lavori in tempo per il lancio.

Anche TSMC ha iniziato la produzione di massa del chip A15 Bionic in anticipo, proprio per prendere in contropiede eventuali problematiche di approvvigionamento.

Proprio il gigante taiwanese dei semiconduttori rappresenta uno dei partner commerciali più rappresentativi per Apple, il cui legame si è consolidato ancora di più durante le fasi più critiche dello shortage che ha colpito tutto il settore. Fra le più interessanti collaborazioni future ricordiamo che proprio di recente Apple è riuscita ad assicurarsi le prime linee TSMC a 3 nanometri, la cui produzione dovrebbe partire già nel 2022.