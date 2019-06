Apple è la quarta società di gaming al mondo: superata anche Nintendo

Un nuovo rapporto di Newzoo sostiene che a sorpresa Apple sarebbe diventata la quarta società di gaming attiva a livello mondiale, davanti anche a giganti del settore come Nintendo, EA ed Activision. Il tutto grazie ai guadagni registrati dall'App Store, dove solo dai giochi ha riportato ricavi di 9,453 miliardi di Dollari nel 2018.

La notizia arriva a sorpresa in quanto Apple è una compagnia che opera in altri settori, me negli ultimi tempi anche dispositivi come iPad ed iPhone sono diventati popolari tra i videogiocatori mobili, complici anche le dimensioni più ampie degli schermi che garantiscono un'esperienza di gioco migliore rispetto al passato.

L'ascesa dell'App Store è stata centrale nel raggiungimento di questo traguardo, ed il servizio di streaming Apple Arcade che dovrebbe debuttare entro la fine dell'anno potrebbe aumentare ulteriormente gli introiti, consolidando il quarto posto.

Davanti alla casa della Mela si sono piazzate solo Tencent, Sony e Microsoft. Apple ha battuto anche Activision Blizzard; Google si è fermata al sesto posto, Netease al settimo ed EA all'ottavo. Nintendo e Namco Bandai invece hanno completato la top 10, mentre Take Two Interactive, Ubisoft, Warner Bros e Konami sono rimaste fuori dalle prime dieci posizioni.

Come dicevamo poco sopra, Newzoo stima per Apple guadagni 9,453 miliardi di Dollari dai giochi durante il 2018, il 32% in più rispetto al 2017. Tencent ha riportato ricavi per 19,733 miliardi di Dollari, Sony 14,218 miliardi di dollari e Microsoft 9,754 miliardi.

Nintendo invece si sarebbe fermata a 4,288 miliardi, nonostante il successo di Nintendo Switch.