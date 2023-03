Apple ha avuto ragione: iPhone 14 Plus vende molto meglio di iPhone 13 Mini

La scelta di Apple di cancellare le versioni Mini dei proprio iPhone sembra essersi dimostrata vincente. A sei mesi dalla presentazione di iPhone 14 ed iPhone 14 Plus, le vendite del modello Plus sembrano essere ben superiori a quelle dell’iPhone 13 Mini.

Un recente rapporto pubblicato da Display Supply Chain Consultants (DSCC), infatti, si sofferma sull’andamento delle spedizioni della serie iPhone 14. I dati sono particolarmente interessanti in più punti: innanzitutto, l’intera serie iPhone 14 è leggermente più popolare di quella dello scorso anno, con un incremento del 2% in termini di spedizioni dei display su base annua a partire da Aprile. Non sorprende invece il riscontro ottenuto dai modelli Pro, che stanno vendendo molto meglio delle varianti base.

Le entrate derivanti dalla gamma 2022 di iPhone sono più elevate anche perchè Apple sta vendendo ancora più modelli di fascia alta. Per fare un raffronto, le vendite di iPhone 14 sono diminuite del 36%, mentre quelle del Pro e Pro Max hanno riportato un incremento del 22 e 23% rispettivamente.

Soffermandoci esclusivamente su iPhone 14 Plus, invece, il dispositivo ha riportato un incremento delle spedizioni di display del 59% rispetto a quelle di iPhone 13 Mini. Un numero che mette definitivamente la pietra tombale sul modello piccolo, sebbene iPhone 14 Plus resti la variante della linea meno popolare.

Per stimolare ulteriormente le vendite, di recente Apple ha lanciato l’iPhone 14 giallo, che è già disponibile.