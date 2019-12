Apple potrebbe realizzare una versione di Safari basata su Chromium per Windows

Stanno circolando online diverse indiscrezioni secondo le quali Apple sarebbe intenzionata ad "attingere" dal progetto Chromium per realizzare una versione di Safari per Windows. Se il rumor si rivelasse veritiero, si tratterebbe sicuramente di una notizia storica, visto che difficilmente la società di Cupertino ha messo in atto operazioni simili.

In particolare, stando anche a quanto riportato da MSPowerUser, Apple in passato ha rilasciato diverse versioni del suo browser per il sistema operativo di Microsoft (come potete vedere sul sito ufficiale della società), ma ha poi smesso di farlo, rendendo Safari accessibile esclusivamente dai suoi dispositivi (Mac, iPhone e iPad). Tuttavia, sembra che l'azienda di Tim Cook abbia intenzione di ritornare sui suoi passi per espandere il bacino d'utenza del browser, offrendolo anche a coloro che utilizzano sistemi Windows.

Infatti, un dipendente di Apple ha recentemente pubblicato uno screenshot in cui si vede girare su Windows un browser Safari basato su Chromium. Ovviamente, il post è stato fatto rimuovere nel giro di poche ore, ma ormai gli utenti più attenti avevano già salvato gli screenshot e quindi la notizia ha iniziato a fare il giro del mondo.

L'azienda di Cupertino sta veramente lavorando a una versione ufficiale di Safari per Windows? Staremo a vedere: vi ricordiamo che per il momento tutte le informazioni riportate sono solamente indiscrezioni. Vi consigliamo quindi di prenderle con la dovuta cautela.