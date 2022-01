Apple da record: più di 1,8 miliardi di dispositivi attivi a livello mondiale

La scorsa notte è stata annunciata la trimestrale da record di Apple, guidata dall'ottimo riscontro ottenuto sul mercato da iPhone 13 e dai MacBook basati sui chip M1 che hanno riscosso un grande successo tra gli utenti. A far rabbrividire però sono anche i dati sui dispositivi Apple attivi a livello mondiale.

Nel corso della conference call tenuta a margine dell'annuncio della trimestrale, l'amministratore delegato Tim Cook ha annunciato che attualmente a livello mondiale sono attivi più di 1,8 miliardi di dispositivi Apple.

Il dato comprende gli iPhone, iPod Touch, iPad, Mac, Apple TV ed Apple Watch attivi in tutto il mondo, ed è in crescita rispetto agli 1,5 miliardi di dispositivi annunciati nel 2020 e gli 1,65 miliardi di Gennaio 2021.

Apple non ha svelato i dati precisi su ciascuna categoria di prodotto, e nemmeno nei risultati finanziari ha diffuso molte informazioni in merito al numero di iPhone 13 e Mac M1 venduti negli ultimi tre mesi, ma è indubbio che il risultato non può che far sorridere tutti i dirigenti, visto che è stato raggiunto nonostante la crisi dei semiconduttori.

Il CEO della società Tim Cook ha anche parlato del metaverso e dei progetti di Apple, rilasciando una dichiarazione in cui lascia intuire che la compagnia abbia intenzione di puntarci su.