Apple, record assoluto per i servizi: entrate a 17,5 miliardi di Dollari

Nella notte italiana Apple ha annunciato i risultati finanziari relativi al secondo trimestre del 2021, nel corso del quale la divisione servizi (che include App Store, Apple Music, Apple Pay, AppleCare, AppleTV+, Apple Arcade ed Apple Fitness+) ha registrato il suo record storico in t ermini di entrate.

Complessivamente, i servizi hanno portato introiti per 17,5 miliardi di Dollari nel corso del periodo in questione, in crescita del 33% rispetto ai 13,2 miliardi di Dollari dello stesso trimestre dello scorso anno e dai 16,9 miliardi di Dollari dello scorso trimestre.

I servizi cloud, Apple Music, la pubblicità, i pagamenti ed i video hanno registrato un record storico, mentre l'App Store ha riportato un record in termini di entrate nel trimestre. Il CFO Luca Maestri nel corso della conference call tenuta a margine dell'annuncio ha anche svelato che la base d'installazione di dispositivi Apple ha raggiunto un nuovo punto più alto, il che ha guidato anche la crescita dei servizi collegati.

Complessivamente, Apple ha ora più di 700 milioni di abbonati paganti, con un incremento di 150 milioni rispetto allo scorso anno.

Tim Cook anche è intervenuto sulla questione mettendo in evidenzia le 35 nomination agli Emmy ottenute dagli show di Apple TV+, tra cui figura Ted Lasso (qui trovate le nostre impressioni sulla seconda stagione di Ted Lasso).