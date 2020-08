Apple da record: è la prima azienda americana a valere 2.000 miliardi di dollari

Apple è ufficialmente la prima azienda americana dalla capitalizzazione di mercato pari a 2.000 miliardi di dollari, dopo soltanto due anni dal precedente traguardo dei 1.000 miliardi di dollari. Nonostante il lockdown, la Mela ha continuato a vendere con successo i suoi dispositivi e a sorprendere chiunque.

Apple andrà ad unirsi al “club dei 2.000 miliardi di dollari” in cui è entrata per prima la compagnia Saudi Aramco, gigante del petrolio con sede nell’Arabia Saudita il cui valore è attualmente calato a circa 1.820 miliardi di dollari. Ciò rende Apple a tutti gli effetti la compagnia dal valore più alto al mondo, grazie al rialzo del 60% nel 2020 nonostante il coronavirus. In media, secondo le analisi del Wall Street Journal la Mela ha guadagnato il 3.5% ogni settimana dall’inizio di giugno, con un aumento in particolare nel mese di luglio.

La società di Cupertino non sembra arrestarsi toccando quota 467,77 dollari per azione, ma il futuro rimane incerto. Con le ultime misure sempre più stringenti prese dall’amministrazione Trump nei confronti dei colossi cinesi, secondo recenti sondaggi Apple potrebbe perdere il 95% dei clienti in Cina.

Ma la Mela è sempre pronta a superare le aspettative di tutti e sorprendere analisti e investitori grazie soprattutto ai suoi sempre più potenti prodotti, come dimostra il chip A14X Bionic in arrivo sul prossimo iPad.