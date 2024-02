Apple, record di dispositivi attivi a livello mondiale: il dato è spaventoso!

Nella stessa conference call dove Apple ha annunciato l’imminente arrivo della sua IA generativa, il colosso di Cupertino ha anche annunciato un dato impressionante legato al numero di dispositivi con la Mela attivi a livello mondiale.

Nella fattispecie, la società americana ha comunicato che attualmente ci sono più di due miliardi di iPhone, iPad, Mac ed altri device Apple attivi a livello mondiale. "Siamo lieti di annunciare che la nostra base installata di dispositivi attivi ha ormai superato i 2,2 miliardi, raggiungendo il massimo storico in tutti i prodotti e segmenti geografici" ha commentato l’amministratore delegato Tim Cook, ovviamente soddisfatto per tale traguardo.

Un numero spaventoso, che segna ovviamente il record storico per l’azienda, oltre che una crescita importante. Come evidenziato dai colleghi di MacRumors, infatti, nella relazione trimestrale pubblicata a Gennaio 2023 Apple aveva annunciato di avere 2 miliardi di dispositivi attivi: il dato è cresciuto quindi di 200 milioni e non è chiaro cosa abbia contribuito maggiormente. Sarebbe anche interessante capire quale fetta della torta rappresentano gli iPhone e quali i Mac, ma Apple già da diversi anni non pubblica più questi dettagli.



Nella giornata di oggi, 2 Febbraio 2024, intanto, Apple lancerà negli Stati Uniti il nuovo Vision Pro, che secondo i rumor potrebbe approdare in Europa a metà anno.