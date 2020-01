Apple, record di ricavi per gli indossabili. Cook: 'Domanda troppo alta. Superati i Mac'

La scorsa notte Apple ha diffuso la relazione trimestrale relativa al Q4 2019, e come ampiamente prevedibile la categoria dei dispositivi indossabili ha stabilito un nuovo record di entrate di tutti i tempi. Ad annunciarlo l'amministratore delegato Tim Cook, ovviamente molto soddisfatto per i risultati raggiunti.

Come si legge nel documento, i guadagni generati dalla divisione wearables (che comprende AirPods, Apple Watch ed accessori e cuffie Beats, oltre agli HomePod) ha toccato quota 10 miliardi di Dollari, in aumento rispetto ai 7,3 miliardi dello stesso trimestre dell'anno precedente.

Si tratta di un record, a cui si aggiunge un altro importante traguardo: per la prima volta infatti le entrate del ramo societario hanno superato quelle dei Mac, che sono state di 7,2 miliardi di Dollari.

Tim Cook ovviamente si è detto estremamente soddisfatto per questo risultato ed ha anche svelato che la sua società non è stata in grado di tenere il passo della domanda di AirPods ed Apple Watch Series 3 a causa della richiesta troppo elevata e la disponibilità bassa. Il CEO, parlando con Reuters dopo la conference call però ha sottolineato che la Mela è al lavoro per fare fronte ai problemi di produzione.

Apple Watch ha stabilito un nuovo record di entrate di tutti i tempi, ma non è tutto: oltre il 75% di coloro che hanno acquistato lo smartwatch erano nuovi al settore. Anche le AirPods sono state tra i regali di Natale più popolari, nonostante le forniture limitate.

Cook ha anche svelato un dato importante: la sola divisione indossabili di Apple ha ora le dimensioni di un'azienda presente nella classifica Fortune 150.