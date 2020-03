Apple regala 90 giorni di Final Cut Pro X e Logic Pro X

Apple ha annunciato che permetterà agli utenti di provare per 90 giorni i propri software professionali Final Cut Pro X e Logic Pro X. Si tratta di un'iniziativa a sostegno delle molte persone che in questi giorni sono bloccate a casa a causa delle misure di lockdown imposte dai governi per contenere la pandemia di Coronavirus.

Il periodo di prova gratuito di Final Cut Pro X passa da 30 a 90 giorni, un lasso di tempo che permetterà di capirne il funzionamento e decidere se pagare i 300 Dollari richiesti per la licenza. Tutti i dettagli sono disponibili sul sito web dedicato all'applicazione. Il bonus è accessibile anche dal nostro paese: una volta inseriti i dati negli appositi form, si procederà con il download della versione 10.4.7 dell'app.

Per quanto concerne invece Logic Pro X, i colleghi di 9to5Mac sottolineano che la stessa offerta sarà estesa nei prossimi giorni, ed infatti tutt'ora collegandosi alla pagina sul sito Apple non è presente ancora alcuna indicazione in merito. Vi terremo aggiornati non appena saranno disponibili ulteriori informazioni a riguardo.

Final Cut Pro X e Logic Pro X sono tra le applicazioni più apprezzate in ambito professionale degli utenti Apple, e consentono rispettivamente di effettuare l'editing video ed audio sugli iMac e MacBook.